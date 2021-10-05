Умер режиссер фильма "Бумбараш" Николай Рашеев

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Умер сценарист и режиссер Николай Рашеев. Мужчине было 85 лет. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в своем Facebook.

"Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами, с этим миром благословенным", – написал Трымбач.

Самым известным фильмом Рашеева считается "Бумбараш". Режиссер также снял картины "Яблоко на ладони", "Маленький школьный оркестр", "Вертикаль", "Короли и капуста" и другие.

В 2000 году Рашееву присвоили звание "Заслуженный деятель искусств Украины".

Ранее сообщалось, что умер режиссер-документалист Дмитрий Луньков. За творческую деятельность он снял более 60 документальных картин. Многие его фильмы отмечены различными кинематографическими наградами.