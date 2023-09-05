Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала украинского актера Владимира Талашко, известного по роли летчика Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", ужасным человеком, комментируя его антироссийскую позицию. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты"

"Талашко все время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса... Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить", – сказала актриса, беседуя с изданием на полях патриотического кинофестиваля "Волгоградский факел".

Немоляева отметила, что хорошо общалась со своим украинским коллегой и что в России его любили. По ее словам, она и подумать не могла, что Талашко так кардинально изменится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что люди на Западе начали уставать от антироссийской пропаганды. По его мнению, однобокая информация приводит к напряжению и скуке аудитории. Он также отметили, что западные СМИ сейчас пребывают в состоянии военной цензуры.

