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Актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации, сообщает RT.

Он объяснил, что приехал в больницу сдать анализы и на плановый осмотр.

"Я просто приехал сдать анализы, которые сдаю здесь каждый год в сентябре. Сдать общий анализ крови и побегать на тренажере под нагрузкой, чтобы проверили давление. Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью", – добавил артист.

Ранее СМИ писали о госпитализации Стоянова.

Ранее стало известно о госпитализации депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Сергея Сокола. Ему потребовалась экстренная помощь столичных медиков.

Сокол является членом комитета ГД по экономической политике, выполняет функции заместителя председателя комитета. В должности он находится с сентября 2021 года. Помимо прочего, он имеет степень кандидата политических наук.

