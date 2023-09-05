05 сентября, 11:54Культура
Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации, сообщает RT.
Он объяснил, что приехал в больницу сдать анализы и на плановый осмотр.
"Я просто приехал сдать анализы, которые сдаю здесь каждый год в сентябре. Сдать общий анализ крови и побегать на тренажере под нагрузкой, чтобы проверили давление. Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью", – добавил артист.
Ранее СМИ писали о госпитализации Стоянова.
Ранее стало известно о госпитализации депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Сергея Сокола. Ему потребовалась экстренная помощь столичных медиков.
Сокол является членом комитета ГД по экономической политике, выполняет функции заместителя председателя комитета. В должности он находится с сентября 2021 года. Помимо прочего, он имеет степень кандидата политических наук.
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