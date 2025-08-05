"Активный гражданин – детям" расскажет о необычных музыкальных инструментах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Викторина, посвященная необычным и древним музыкальным инструментам, заработала на платформе "Активный гражданин – детям". В ней юным горожанам предлагают узнать о мире музыки и ее истории, передает портал мэра и правительства Москвы.

Принять участие в викторине могут дети разных возрастов. Младшие москвичи могут познакомиться с видами гуслей, узнать, почему люди верили в их силу и кто из былинных героев умел на них играть. Участники постарше познакомятся с секретами органа и узнают, что такое било и звонница. Также дети выяснят, где в Москве можно научиться играть на необычных музыкальных инструментах.

Стать участниками викторины приглашают детей от 6 до 14 лет, которые имеют учетную запись на портале mos.ru или на платформе "Московская электронная школа". За правильные ответы будут начисляться детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно применить для получения товаров и услуг, представленных в разделе "Призы" и на сайте ag-vmeste.ru.

Между тем участники проекта "Активный гражданин" выберут фильмы, которые войдут в программу юбилейной "Ночи кино". Голосование подготовлено совместно с сетью кинотеатров "Москино". В голосовании представлены 18 кинокартин, которые демонстрировались на площадках "Москино" с 2016 по 2024 год.