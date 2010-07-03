В Москве объявили шорт-лист премии "Большая книга"

В Москве огласили шорт-лист национальной литературной премии "Большая книга". На главный приз претендуют 12 произведений. Об этом сообщает РИА Новости.
В шорт-листе премии оказались Евгения Некрасова ("Калечина-Малечина"), Олег Лекманов и его соавторы Михаил Свердлов и Илья Симановский ("Венедикт Ерофеев"), Алексей Сальников ("Опосредованно"), Линор Горалик ("Все, способные дышать дыхание"), Гузель Яхина ("Дети мои").
Также в списке числятся Вячеслав Ставецкий ("Жизнь А. Г."), Евгений Водолазкин ("Брисбен"), Григорий Служитель ("Дни Савелия"), Роман Сенчин ("Дождь в Париже"), Александр Гоноровский ("Собачий лес"), Сухбат Афлатуни ("Рай земной") и Ольгерд Бахаревич ("Собаки Европы").
Лауреаты премии станут известны до конца 2019 года. Победителю достанется денежная награда в три миллиона рублей. Обладатель второго места получит 1,5 миллиона рублей, третьего – один миллион рублей.
В состав жюри ежегодно входят более 100 профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.
Российская национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары.
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