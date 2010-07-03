Столичные библиотеки проведут бесплатные экскурсии по городу

Более 250 бесплатных экскурсий подготовили столичные библиотеки в рамках проекта "Экскурсионная среда". Каждую неделю до середины октября по средам будут проводить по 14 пешеходных туров по столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Литературно-исторические экскурсии будут проводиться по 10 районам в центре Москвы. Маршруты проходят, например, по Якиманке, Арбату, Замоскворечью, Мещанскому, Пресненскому и другим районам. Всего до середины октября запланировано более 250 таких познавательных прогулок", – сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Маршрут экскурсии "Булгаковская Москва. Судьба Мастера и Маргариты" пройдет по местам, связанным с жизнью и творчеством известного писателя. Участники заглянут в Нащокинский переулок, пройдутся по Большому Афанасьевскому переулку, Большой и Малой Молчановке, посетят Малый Ржевский переулок и дойдут до Дома полярников на Никитском бульваре.
Экскурсия "По чеховской Москве" пройдет по Малой Дмитровке, где в доме усадьбы Долгоруковых – Бобринских находилась редакция юмористического журнала "Зритель". Также экскурсанты заглянут в Дегтярный переулок. Там в доходном доме Шешкова недолго жил писатель.
Также можно побывать на экскурсии "Путешествие по Капитанской слободе: Новая Басманная улица", в ходе которой гостям покажут сохранившиеся бывшие дворянские особняки и расскажут их историю. На экскурсии "По шелковой Воздвиженке: Воздвиженка – Романов переулок – Старое Ваганьково" экскурсанты узнают истории любви, которые помнит улица Воздвиженка.
На прогулке "От Девкина переулка в Красное село" участники побывают в Милютинском саду и посетят места, связанные с художником Исааком Левитаном и композитором Петром Чайковским.
Начало экскурсий – в 19:00–19:30, они будут длиться полтора-два часа. Присоединиться к ним могут все желающие старше 16 лет, в одной группе может быть до 30 человек. Подробное расписание представлено на сайте "Библиотеки центра Москвы". Там же можно пройти регистрацию.
С 1 июня в 11 парках столицы заработают летние читальни городских библиотек. В начале июля читальня откроется еще в одном парке. Стойки с книгами и полки буккроссинга можно будет найти в павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах. Читальни будут работать все лето.
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