Летние читальни заработают в 12 столичных парках

Летние читальни городских библиотек откроются 1 июня в 11 парках столицы. В начале июля читальня откроется еще в одном парке.
Стойки с книгами и полки буккроссинга можно будет найти в павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах. Москвичи и гости города смогут почитать книжные новинки и классику под открытым небом.
"Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках "Северное Тушино", "Кузьминки", музее-заповеднике "Царицыно" и других зонах отдыха", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Читальни городских библиотек будут работать все лето.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, в течение сезона будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты.
В прошлом году читальни выдали почти 17 тысяч книг. Чаще всего посетители брали произведения Льва Толстого, Михаила Булгакова, Эриха Марии Ремарка и Джерома Сэлинджера.
Ранее сообщалось, что в рамках программы "Точки роста" столичного департамента культуры 52 городские библиотеки стали универсальными центрами проведения интеллектуального досуга в текущем году.
В библиотеках теперь можно не только взять или почитать книги, но и погрузиться в различные сферы жизни. Эти читальни выбрали определенную тематику, подобрали литературу и обустроили помещения в соответствии с ними.
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