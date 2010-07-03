Онлайн-библиотека метро пополнилась более чем 600 произведениями классиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-библиотека столичной подземки пополнилась более чем 600 произведениями классиков русской и зарубежной литературы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сегодня пассажиры метро могут скачать или прочитать онлайн 720 книг более чем 90 авторов. В электронной библиотеке появились такие произведения, как "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, "Ревизор", "Шинель" и "Мертвые души", Николая Гоголя, романы Александра Грина и Федора Достоевского, пьесы и рассказы Антона Чехова, стихотворения Андрея Белого, Александра Блока и Афанасия Фета и другие

Загружать их можно бесплатно в свое мобильное устройство или читать онлайн. Для скачивания пользователю нужно просканировать QR-код на корешке. Это делается с помощью камеры смартфона или специального приложения.

Замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова подчеркнула, что онлайн-библиотека позволяет пассажирам подземки провести время в дороге с книгой, которую можно получить быстро, бесплатно и в удобном формате.

По ее словам, проект пользуется большой популярностью: с момента его запуска в прошлом году произведения в онлайн-библиотеке скачали уже более 150 тысяч раз.

Первой станцией метро, на которой можно было скачать книгу, стала "Рассказовка". Ее дизайн напоминает читальный зал библиотеки.

Осенью прошлого года плакаты с QR-кодами, ведущими в электронную библиотеку, разместили еще на трех станциях: "Чеховской", "Достоевской" и "Библиотеке имени Ленина". В декабре 2018 года виртуальная книжная полка разместилась на "Пушкинской".