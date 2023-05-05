Рассел Кроу получит "Хрустальный глобус" кинофестиваля в Карловых Варах

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На 57-м Международном кинофестивале в Карловых Варах состоится награждение новозеландского актера и режиссера Рассела Кроу, которого удостоят награды "Хрустальный глобус". Мероприятие пройдет этим летом, сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы рассказали, что актер также выступит на торжественном открытии со своей группой Indoor Garden Party.

"Актер получит "Хрустальный глобус" за существенный вклад в мировой кинематограф. Богатая фильмография Рассела Кроу свидетельствует о его исключительном актерском таланте, проявляющемся вне зависимости от жанра кинополотна", – говорится в сообщении.

На фоне этого на фестивале покажут картину "Хозяин морей: На краю земли", в этом году фильму исполняется 20 лет. Проект был отмечен двумя премиями "Оскар". Кроу за роль капитана Обри также был номинирован на "Золотой глобус".

Уточняется, что на церемонии открытия мероприятия зрителям представят проморолик фестиваля, музыку к которому написал американский актер и музыкант Джонни Депп.

Ранее сообщалось, что продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер заявил о желании вернуть Деппа во франшизу. Он рассказал, что судебные разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд повлияли на карьеру актера.