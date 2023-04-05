Союз пенсионеров поддержал идею сборов с концертов в пользу ветеранов СВО

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский назвал хорошей идею предусмотреть сборы с концертов, которые бы направлялись на помощь ветеранам СВО. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Помощь всегда нужна. Это хорошее дело", – отметил Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложением ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам спецоперации. Свою идею он объяснил тем, что именно благодаря героизму военнослужащих россияне могут продолжать вести мирную жизнь.

На днях Владимир Путин подписал указ о создании в России государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Он будет отвечать за оказание помощи семьям погибших в ходе СВО военных и ветеранам спецоперации.



Путин утвердил создание фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

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