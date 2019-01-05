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05 января, 22:10

Актера Леонардо Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

культура

05 января, 22:10

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Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas/Pi

Актер Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о международной схеме отмывания денег. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Слушания проходили в закрытом режиме, поэтому суть показаний актера не приводится. Речь идет о хищении средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии, якобы часть похищенных денег использовалась для финансирования съемок фильма "Волк с Уолл-стрит".

Актер проходит по "малайзийскому делу" как свидетель. Главным подозреваемым является финансист Джо Лоу, который считается организатором схемы по отмыванию денег.

Газета отмечает, что в этом деле также фигурируют бывший участник рэп-группы The Fugees Праказрел Мишель и бизнесмен Эллиот Броуди, который финансировал президентскую кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа.

культура

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