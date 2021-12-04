Памятник маршалу Василевскому открыли у здания Минобороны РФ в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной, сообщает РИА Новости.
Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью. Он сидит за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов. Лампа, которая лежит на рабочем столе, зажигается с наступлением теиноты и освещает карты Маньчжурской операции.
В церемонии открытия участвовал министр обороны Сергей Шойгу совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.
"Вклад Василевский действительно неоценим на всех фронтах. Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провел всю войну", – сказал Шойгу.
Министр отметил, что многие спланированные им операции провели успешно и победоносно – они внесли неоценимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в истории.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца года отреставрируют около 100 объектов культурного наследия. Среди объектов, на которых ведутся работы по реставрации, – дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице 7/31, Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, а также 23 павильона ВДНХ.
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