Варшавер возьмет на себя творческую часть "Ленкома"

16:18
16:18
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Марк Варшавер останется директором "Ленкома", при этом он начнет отвечать за творческую часть театра.
"Теперь отвечаю не только за организационно-экономические процессы, но и за творческую часть театра. Должность называется так, а не художественный руководитель", – цитирует его Агентство "Москва".
По словам Варшавера, заменить Марка Захарова никто не может.
"Поэтому мы и артисты наши приняли такое решение, чтобы был свой человек, которого они уже много лет знают, ведь я 40 лет работаю в театре", – объяснил он.
Главный режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. В августе его госпитализировали с воспалением легких. Через некоторое время режиссера выписали, но затем снова доставили в больницу.
Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Театру, в котором Захаров трудился 45 лет, могут присвоить его имя. Варшавер планирует обратиться с такой просьбой к властям города.
В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона", а также экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
Поставил более 40 спектаклей. Среди них – "Юнона и Авось", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Вишневый сад". Постановку спектакля "Капкан" закончит дочь Захарова – народная артистка РФ Александра Захарова. Премьера состоится в начале декабря этого года, как и планировалось.
"Специальный репортаж": театр "Ленком"
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