Варшавер возьмет на себя творческую часть "Ленкома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Марк Варшавер останется директором "Ленкома", при этом он начнет отвечать за творческую часть театра.

"Теперь отвечаю не только за организационно-экономические процессы, но и за творческую часть театра. Должность называется так, а не художественный руководитель", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Варшавера, заменить Марка Захарова никто не может.

"Поэтому мы и артисты наши приняли такое решение, чтобы был свой человек, которого они уже много лет знают, ведь я 40 лет работаю в театре", – объяснил он.

Главный режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. В августе его госпитализировали с воспалением легких. Через некоторое время режиссера выписали, но затем снова доставили в больницу.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Театру, в котором Захаров трудился 45 лет, могут присвоить его имя. Варшавер планирует обратиться с такой просьбой к властям города.

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона", а также экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

Поставил более 40 спектаклей. Среди них – "Юнона и Авось", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Вишневый сад". Постановку спектакля "Капкан" закончит дочь Захарова – народная артистка РФ Александра Захарова. Премьера состоится в начале декабря этого года, как и планировалось.