Бесплатные показы фильмов Швейцера пройдут в кинотеатрах "Москино"

Фото: кадр из фильма “Золотой теленок”, режиссер Михаил Швейцер

В сети кинотеатров "Москино" организуют бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера в честь 100-летия со дня рождения режиссера. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специальную программу "Синематека: режиссер Михаил Швейцер" подготовили в сети городских кинотеатров "Москино" столичного департамента культуры. В нее вошли самые известные работы Швейцера. Ретроспектива приурочена к памятной дате: 16 февраля исполняется 100 лет со дня рождения режиссера, сценариста и народного артиста СССР", – говорится в сообщении.

Уточняется, что посмотреть фильмы можно в кинотеатрах "Полет", "Юность", "Искра", "Молодежный", "Салют" и "Вымпел". Картины будут показывать с 16 по 19 февраля. Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

Швейцер родился в Перми 16 февраля 1920 года, а через пять лет семья переехала в Москву. В столице он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Швейцер является лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии имени братьев Васильевых и премии президента России. Он снял 16 фильмов.

Ранее были названы лучшие фильмы 2019 года. Лидером стала заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо. В списке первых оказались "Джокер" в режиссуре Тодда Филлипса и картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи.

