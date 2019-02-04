Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:17

В Мосгордуме хотят отправлять на "Евровидение" исполнителя с песней на русском

культура

10:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: eurovision.tv

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал идею о том, чтобы исполнители от России на "Евровидении" пели на русском языке.

"Я тоже считаю, что нужно продвигать тех певцов, которые у нас пользуются народной популярностью. Я тоже за то, чтобы пели на русском", – сказал он Агентству "Москва", комментируя предложение музыканта Юрия Лозы.

Депутат добавил, что следует учитывать условия конкурса, поскольку правилами может быть запрещено исполнение песни на каком-либо языке, кроме английского.

Ранее Лоза раскритиковал то, что Россия отправляет на "Евровидение" исполнителей с песнями на английском языке. Он заявил, что готов сам сочинить для конкурсанта композиции.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал не выбирать иностранцев в качестве участников "Евровидения" от России. Он считает, что отправлять на конкурс нужно россиян. "Евровидение" в этом году будет проходить с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика