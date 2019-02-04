В Мосгордуме хотят отправлять на "Евровидение" исполнителя с песней на русском

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал идею о том, чтобы исполнители от России на "Евровидении" пели на русском языке.

"Я тоже считаю, что нужно продвигать тех певцов, которые у нас пользуются народной популярностью. Я тоже за то, чтобы пели на русском", – сказал он Агентству "Москва", комментируя предложение музыканта Юрия Лозы.

Депутат добавил, что следует учитывать условия конкурса, поскольку правилами может быть запрещено исполнение песни на каком-либо языке, кроме английского.

Ранее Лоза раскритиковал то, что Россия отправляет на "Евровидение" исполнителей с песнями на английском языке. Он заявил, что готов сам сочинить для конкурсанта композиции.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал не выбирать иностранцев в качестве участников "Евровидения" от России. Он считает, что отправлять на конкурс нужно россиян. "Евровидение" в этом году будет проходить с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве.