Театр Ермоловой отменил спектакли с Меньшиковым из-за его болезни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Московском драматическом театре имени Ермоловой отменены все ноябрьские спектакли с участием Олега Меньшикова из-за его состояния здоровья, сообщается на сайте театра.
"Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья. Билеты на спектакли "Игроки" 12 ноября, "Макбет" 15 ноября, "1900" 18 ноября, "Оркестр мечты. Медь" 24 ноября, "Из пустоты… (восемь поэтов)" 27 ноября подлежат возврату", – говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги за билеты, которые приобретались на сайте театра, вернутся автоматически на карту, с которой оплачивалась покупка. До 6 декабря можно будет вернуть средства за билеты, купленные в кассах.
Ранее театр имени Ермоловой продлил карантинные меры из-за коронавирусной инфекции до 10 ноября.
Также Московский драматический театр имени Пушкина сообщил о переносе на декабрь почти всех спектаклей, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом.
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за COVID-19 – СМИ
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