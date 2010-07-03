Ежегодная акция "Ночь искусств" стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Торжественное открытие акции "Ночь искусств" состоялось в музыкальном театре "Геликон-опера" в столице. Об этом сообщило Агентство "Москва".
"Мы даем символический старт чудесной акции, полюбившейся горожанам, "Ночь искусств", которая проходит под лозунгом "Искусство объединяет". В Москве приготовлена огромная программа, которая пройдет на самых разных площадках, будет масса премьер", – заявил на церемонии руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Глава депкульта подчеркнул, что акцент программ нынешнего года сделан на сценическом искусстве, поскольку 2019-й объявлен Годом театра в России. В "Геликон-опере" покажут оперу Рахманинова "Алеко".
"Мы проводим "Ночь искусств" накануне Дня народного единства, мы убеждены что искусство объединяет. Это тот самый универсальный язык, который способен понимать каждый", – подчеркнул Кибовский.
Всего на территории Москвы пройдет более 250 театральных постановок, перфомансов, концертов, кинопоказов и других мероприятий. В качестве площадок организаторы заявили как культурные центры, музеи и галереи, так и вокзалы и аэропорты.
В 2019 году акция "Ночь искусств" состоится на Киевском и Казанском вокзалах Москвы, а также в аэропорту Шереметьево. В частности, ожидаются выступления Государственного академического русского хора имени Свешникова, а в Шереметьеве покажут спектакль по мотивам произведений Александра Пушкина.
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в стране уже в седьмой раз. Все мероприятия программы запланированы в ночь с 3 на 4 ноября.
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