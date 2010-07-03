Столичные вокзалы и аэропорт Шереметьево откроют площадки акции "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадки всероссийской акции "Ночь искусств" появятся на Киевском и Казанском вокзалах Москвы, а также в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

По словам Кибовского, на Киевском вокзале ожидается выступление Государственного академического русского хора имени Свешникова. В Терминале Е аэропорта Шереметьево представят спектакль по мотивам произведений поэта Александра Пушкина.

"Мы проводим "Ночь искусств" накануне Дня народного единства, мы убеждены что искусство объединяет. Это тот самый универсальный язык, который способен понимать каждый. Запланировано более 250 мероприятий, примут участие 500 артистов", – подчеркнул Кибовский.

Акция "Ночь искусств" пройдет по всей России уже в седьмой раз. В нынешнем году мероприятия запланированы на 3-4 ноября. Торжественное открытие нового сезона проекта состоится в музыкальном театре "Геликон-опера".

"Ночь искусств" в Москве посвятят театральным премьерам. В программу акции включены представления, перформансы, концерты, экскурсии в культурных центрах, школах, музеях и театрах.

