Друг Шаляпина рассказал о брачном контракте певца

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Певца Прохора Шаляпина заставили подписать 150-страничный брачный контракт перед свадьбой с Татьяной Клаудиа Дэвис. Об этом рассказал друг артиста Георгий Кирьянов, передает "Газета.ру".

"Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц", – заявил Кирьянов.

По словам друга Шаляпина, Дэвис таким образом хотела защитить себя от гипотетического предательства супруга.

Ранее о брачном контракте артиста рассказала его PR-директор Евгения Кириченко. Специалист заявила, что в действиях Шаляпина не было злого умысла и женился он по любви.

Жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавирусной инфекции в конце сентября. Ей было 42 года. Позднее сообщалось, что музыкант откажется от наследства умершей супруги в пользу ее родителей.