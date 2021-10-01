PR-директор Шаляпина рассказала о брачном контракте артиста

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российский певец Прохор Шаляпин подписал брачный контракт с покойной женой Татьяной Клаудией Дэвис, рассказала Москве 24 PR-директор артиста Евгения Кириченко.
Ранее 37-летний Шаляпин сообщил в соцсетях, что его жена, канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Дэвис, скончалась от последствий коронавирусной инфекции. После этого некоторые обвинили его в меркантильности и женитьбе ради денег.
Кириченко добавила, что певца не пустят на церемонию похорон, которая пройдет в США, из-за строгих противоэпидемиологических правил. Она подчеркнула, что вдовец очень переживает по этому поводу.
"Также Прохор очень переживает по поводу травли, которой он подвергся в социальных сетях. И от своей бывшей возлюбленной Виталины Цымбалюк", – заключила PR-директор артиста.
Ранее мать артиста Елена Колесникова сообщила, что Шаляпин не планирует претендовать на наследство, а собирается оставить все имущество родителям жены.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: