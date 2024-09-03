Депутат МГД Святенко организовала для жителей Марьина встречу с писателем Олегом Роем

Фото: Александр Чикин

Известный писатель, автор и генеральный продюсер Вселенной "Русские супергерои" Олег Рой провел творческую встречу с жителями Марьина по приглашению депутата Мосгордумы, сенатора Инны Святенко. Мероприятие состоялось в амфитеатре парка имени 850-летия Москвы.

"Олег Рой – яркий лидер общественного мнения, автор более 250 книг для детей и подростков. А еще он создатель русских супергероев. На встречу пришли около 200 марьинцев и гостей района, многие были с детьми. Мы обсудили состояние современной детской литературы, а также поговорили о том, как можно мотивировать детей выбирать чтение, а не игру с гаджетами", – рассказала Святенко.

Рой ответил на многочисленные вопросы гостей встречи – в частности, рассказал о своей супергеройской вселенной, а также об источниках вдохновения.

"Очень приятно, что встреча привлекла такое внимание и пришло так много людей. В Москве сегодня созданы прекрасные условия для всех, кто любит книгу, – посмотрите, какие сделали библиотеки. Сегодня крайне важно дать нашему подрастающему поколению свою плеяду супергероев, с одной стороны, близких и понятных подростку, с другой – крепко связанных с историческими, традиционными корнями, а главное – с нашей ментальностью, с богатейшим историко-культурным наследием нашего народа. И крайне важно, чтобы эти персонажи несли в себе правильные идеи, чтобы они были связаны с культурным кодом страны. Ребенок волей-неволей перенимает нравственные устои своих любимых героев, учится у них", – сказал Рой.

По окончании встречи писатель провел автограф-сессию, подарил детям комиксы с русскими супергероями и сфотографировался со всеми желающими.

В свою очередь, 4 сентября в столице стартуют 37-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) и 2-я Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). За пять дней на десяти площадках ярмарки состоится более 350 мероприятий самой разной направленности.

Так, на детском фестивале представят более 50 издательств. При этом гостей ждет насыщенная программа, в которую войдут встречи с детскими писателями, художниками, мастер-классы, презентации книг, а также дискуссии и читательские марафоны.

