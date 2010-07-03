Подземный археологический комплекс построят в Кремле

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле создадут подземный археологический комплекс на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. Проект нового музея общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров уже прошел экспертизу, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Как рассказали в ведомстве, в основном зале музея пол сделают прозрачным. Из стекла также выполнят витрины и подставки под саркофаги.
"Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом", – сказано в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что в музее посетители смогут увидеть подлинные археологические находки, фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции. По информации ведомства, осмотреть подземный музей можно будет в сопровождении экскурсовода. Пускать в комплекс будут группами до 20 человек.
Фундамент старинного храма обнаружили под 14-м административным корпусом Кремля, который был построен в 1932–1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. До 1929 года на этом месте располагались Чудов и Вознесенский монастыри, а также Малый Николаевский дворец.
В 2015–2016 годах наземную часть 14-го корпуса демонтировали, были проведены археологические работы. Впоследствии Владимир Путин предложил открыть на территории Кремля археологический музейный комплекс.
Ранее комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников сообщил, что подземный музей появится в Кремле в 2020–2021 годах. Он отметил, что с технической точки зрения проект сложный.
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