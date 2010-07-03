Новый музейный комплекс на Красной площади будет готов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты планируют завершить новый музейный комплекс на Красной площади в 2021 году. С его открытием в столице появится культурная "золотая миля", сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"По завершении всех работ мы получим огромный импульс для развития и туризма, и сферы культуры, потому что это будет единый комплекс: останется часть экспонатов, собственно, в Кремле, потом свободный выход на Красную площадь, посещение нового кремлевского музея и парка "Зарядье", – приводит слова Иванова ТАСС.

Он отметил, что это будет "уникальный объект, объединяющий и великие творения зодчества, и сокровища России, и сотни тысяч уникальных экспонатов".

Ранее сообщалось, что новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади планируют открыть к концу 2021 года. Предполагается, что здание передадут Музеям Кремля в конце 2020 года. В новом здании выставят произведения Византийской коллекции, которую собирали несколько столетий. В основу собрания вошли святыни великокняжеской и царской казны, облачения русских первосвятителей, иконы из кремлевских храмов и царских теремов. Площадь нового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров.

