Новый музейный комплекс на Красной площади будет готов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты планируют завершить новый музейный комплекс на Красной площади в 2021 году. С его открытием в столице появится культурная "золотая миля", сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"По завершении всех работ мы получим огромный импульс для развития и туризма, и сферы культуры, потому что это будет единый комплекс: останется часть экспонатов, собственно, в Кремле, потом свободный выход на Красную площадь, посещение нового кремлевского музея и парка "Зарядье", – приводит слова Иванова ТАСС.
Он отметил, что это будет "уникальный объект, объединяющий и великие творения зодчества, и сокровища России, и сотни тысяч уникальных экспонатов".
Ранее сообщалось, что новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади планируют открыть к концу 2021 года. Предполагается, что здание передадут Музеям Кремля в конце 2020 года. В новом здании выставят произведения Византийской коллекции, которую собирали несколько столетий. В основу собрания вошли святыни великокняжеской и царской казны, облачения русских первосвятителей, иконы из кремлевских храмов и царских теремов. Площадь нового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.