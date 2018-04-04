Новое здание Музеев Кремля планируют открыть в конце 2021 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новое здание музеев Московского Кремля на Красной площади планируют открыть к концу 2021 года, а проект комплекса представят летом 2018 года, заявила гендиректор музея-заповедника Елена Гагарина.
"Мы сейчас в основном занимаемся дизайном того, что представим нашим зрителям. Принципиальное расположение витрин, цвет стен, освещение, то, какие экспонаты где будут располагаться, и какие истории они будут таким образом демонстрировать - это мы уже продумали", – сказала Гагарина, передает ТАСС.
По словам директора, здание должны передать Музеям Кремля в конце 2020 года. Площадь нового комплекса составит 80 тысяч кв. м. Сейчас музеи располагаются на 10 тысячах кв. м.
Кроме того, Гагарина анонсировала и первую экспозицию. В новом здании выставят произведения Византийской коллекции. Отмечается, что ее собирали несколько столетий. В основу собрания вошли святыни великокняжеской и царской казны, облачения русских первосвятителей, иконы из кремлевских храмов и царских теремов.
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