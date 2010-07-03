Подземный музей откроют в Кремле в ближайшие два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подземный музей откроют в Московском Кремле в ближайшие два года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

По его словам, работы по созданию нового музея планируют завершить в 2020–2021 годах. "Проект музея сложный с технической точки зрения", – подчеркнул комендант.

В 2016 году Владимир Путин поручил Минкультуры, управделами президента и ФСО подготовить предложения по созданию на территории Кремля полноценного подземного музейного комплекса. Такое решение глава государства принял после того, как в подвалах разобранного 14-го корпуса Кремля обнаружили фундамент храма Чуда Михаила Архангела.

Ранее сообщалось, что новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади планируют открыть для посетителей к концу 2021 года.

Там выставят произведения Византийской коллекции, которую собирали несколько столетий. В основу собрания вошли святыни великокняжеской и царской казны, облачения русских первосвятителей, иконы из кремлевских храмов и царских теремов. Площадь нового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров.