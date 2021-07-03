Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище 4 июля

Фото: ТАСС/Владимира Мусаэльяна

В цыганском театре "Ромэн" 4 июля состоится прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Прощание с Николаем Алексеевичем Сличенко состоится 4 июля 2021 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в театре "Ромэн", – сказано в сообщении.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер и режиссер Николай Сличенко умер 2 июля в возрасте 86 лет. Причина смерти не разглашается.

В связи с кончиной артиста слова соболезнования выразил Сергей Собянин.

Также слова поддержки родным и близким прозвучали от Владимира Путина. Президент подчеркнул, что Сличенко внес значительный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, а также воспитал талантливых молодых исполнителей.

Российский лидер отметил, что талант, мастерство и удивительное обаяние – то, за что артиста ценили коллеги и публика.

Николай Сличенко начал карьеру в качестве артиста вспомогательного состава в цыганском театре "Ромэн" в 1951 году. В 1977 году он стал худруком и главным режиссером театра.

Он сыграл более чем 60 ролей в различных фильмах и театральных постановках. Сличенко также был лауреатом Госпремии СССР, обладателем премии правительства РФ и многих других наград.

