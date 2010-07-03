Актер Джейсон Стейтем приедет в Москву

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Известный британский актер Джейсон Стейтем приедет Москву 25 июня. Он посетит российскую столицу в ходе мирового тура в поддержку фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Об этом рассказали в пресс-службе официального прокатчика картины в России – Universal Pictures.

В российский прокат новый фильм выйдет 1 августа, передает РИА Новости.

Отмечается, что картина повествует о противостоянии элитного спецагента из США Люка Хоббса и британского пижона, экс-сотрудника разведки Декарда Шоу. Персонажам ленты придется, преодолев неприязнь друг к другу, объединить усилия в борьбе против общего врага.

Ранее сообщалось о визите в Санкт-Петербург британского актера Ивана Реона, известного по роли Рамси Болтона в "Игре престолов".