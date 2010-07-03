Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:00

Звезды ТВ проведут мастер-классы для гостей фестиваля детского телевидения "Включайся!"

общество фестивали

17:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Кочергина Ирина/фестиваль "Включайся!"

Национальная ассоциация телерадиовещателей с 5 по 7 июня проведет в Москве XIV фестиваль детского телевидения. "Включайся!" – конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаниями, производящими программы для детей. Каждый год победителей определяют два жюри – "взрослое" и "детское".

Для участия в конкурсе приняты 284 творческие работы из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Якутска, Башкирии, Крыма, Кипра, Забайкальского и Ставропольского краев, Ленинградской, Московской, Нижегородской областей и многих других городов и регионов. По номинациям количество работ распределилось так: "Хочу все знать" – 53, "Герои моей страны" – 27, "Мир добрых новостей" – 54, "Не скучай!" – 46, "Пластилиновая ворона" – 27, "Увлекательный мир" – 31 и "Кинолюбитель" – 46.

Участники и гости во время детского форума смогут пройти обучение, посетив мастер-классы членов жюри. Не менее познавательными будут и экскурсии на телеканалы Москвы. Посмотреть, как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, увидеть и обсудить конкурсные работы – далеко не все возможности, которые получают участники фестиваля совершенно бесплатно.

Ярким событием для юных телевизионщиков станет съемка сюжета на заданную тему. Им предстоит создать новый творческий коллектив, включающий сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров и монтажеров, и снять сюжет с помощью профессионального оборудования, смонтировать его в профессиональной студии. Видеоработы будут также представлены на суд жюри и получат оценку профессионалов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек, в числе которых воспитанники детского дома и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Первый фестиваль "Включайся!" состоялся в 2006 году в Ханты-Мансийске. За годы его существования в нем приняли участие тысячи юных режиссеров, операторов, мультипликаторов из разных республик и городов России, а также стран ближнего зарубежья. Многие из них сегодня уже добились профессиональных успехов на отечественном телевидении.

Регистрация и подробности – по ссылке.

Когда: 5–7 июня
Где: концертный зал "Останкино" (Академика Королева, 15, корпус 2)
общество фестивали

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика