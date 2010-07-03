Звезды ТВ проведут мастер-классы для гостей фестиваля детского телевидения "Включайся!"

Фото: Кочергина Ирина/фестиваль "Включайся!"

Национальная ассоциация телерадиовещателей с 5 по 7 июня проведет в Москве XIV фестиваль детского телевидения. "Включайся!" – конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаниями, производящими программы для детей. Каждый год победителей определяют два жюри – "взрослое" и "детское".

Для участия в конкурсе приняты 284 творческие работы из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Якутска, Башкирии, Крыма, Кипра, Забайкальского и Ставропольского краев, Ленинградской, Московской, Нижегородской областей и многих других городов и регионов. По номинациям количество работ распределилось так: "Хочу все знать" – 53, "Герои моей страны" – 27, "Мир добрых новостей" – 54, "Не скучай!" – 46, "Пластилиновая ворона" – 27, "Увлекательный мир" – 31 и "Кинолюбитель" – 46.

Участники и гости во время детского форума смогут пройти обучение, посетив мастер-классы членов жюри. Не менее познавательными будут и экскурсии на телеканалы Москвы. Посмотреть, как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, увидеть и обсудить конкурсные работы – далеко не все возможности, которые получают участники фестиваля совершенно бесплатно.

Ярким событием для юных телевизионщиков станет съемка сюжета на заданную тему. Им предстоит создать новый творческий коллектив, включающий сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров и монтажеров, и снять сюжет с помощью профессионального оборудования, смонтировать его в профессиональной студии. Видеоработы будут также представлены на суд жюри и получат оценку профессионалов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек, в числе которых воспитанники детского дома и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Первый фестиваль "Включайся!" состоялся в 2006 году в Ханты-Мансийске. За годы его существования в нем приняли участие тысячи юных режиссеров, операторов, мультипликаторов из разных республик и городов России, а также стран ближнего зарубежья. Многие из них сегодня уже добились профессиональных успехов на отечественном телевидении.

Регистрация и подробности – по ссылке.