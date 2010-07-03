Стивен Сигал оценил парад в честь Дня Победы в Москве

Фото: vk.com/clever.moscow

Американский актер Стивен Сигал оценил парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 9 мая на Красной площади.

Артист посетил мероприятие вместе с супругой. Он признался, что уже не в первый раз на параде, и очень любит их.

"Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев", – сказал актер в интервью телеканалу "Звезда".

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве. По Красной площади прошагали около 13 тысяч военнослужащих и проехали 132 единицы техники. Предполагалось участие 74 самолетов, однако авиационную часть мероприятия отменили из-за плохой погоды.

Пешая колонна состояла из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. По главной площади России впервые проехали кабриолеты Aurus.

Перед началом парада на Красной площади выступил Владимир Путин. Президент поздравил россиян с Днем Победы и поблагодарил ветеранов.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.

