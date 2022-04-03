Открыт прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице начался ежегодный конкурс на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Принять в нем участие могут ученики школ и колледжей искусств, сообщатся на портале мэра.
Зарегистрироваться на конкурс могут учащиеся в возрасте от 7 до 20 лет. Всего предусмотрено 19 номинаций – в частности, фортепиано, орган, клавесин, хореография, академический вокал и другие.
Конкурс на соискание грантов предусматривает трехступенчатый отбор. Первый из них является заочным, на втором состоятся очные прослушивания, а третий представляет собой выступления и выставки на лучших площадках Москвы.
Работы участников конкурса на гранты мэра столицы будет оценивать экспертное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусства, профессора высших учебных заведений и звездные гости.
Анкеты-заявки принимаются на сайте мэра и правительства Москвы до 10 мая. В минувшем году из более чем 2 900 соискателей в финал вышли 99 кандидатов на гранты.
В феврале стало известно, что с конца месяца по июнь 2022 года для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей в Москве проведут мастер-классы всемирно известных пианистов и композиторов. Большую часть программы составят произведения Александра Скрябина, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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