Всемирно известные музыканты проведут мастер-классы для учеников московских школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С конца февраля по июнь 2022 года всемирно известные пианисты и композиторы проведут мастер-классы для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первое из восьми занятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, состоится уже в субботу, 26 февраля.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, произведения Скрябина составят большую часть программы.

"Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом", – отметила Сергунина.

Она добавила, что участие в мастер-классах, помимо учеников столичных школ искусств и колледжей, также примут лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет.

Организацией занятий при поддержке столичного правительства занимается Мемориальный музей А. Н. Скрябина. Встречи пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер.

Посмотреть, как проходят занятия, сможет любой желающий. На YouTube-канале проведут прямые трансляции мастер-классов.

Уже 26 февраля молодые музыканты встретятся с заслуженным артистом России, профессором Казанской консерватории, автором альбома "Все сонаты Скрябина" Евгением Михайловым. Следующий мастер-класс состоится 20 марта. Его проведет профессор Московской государственной консерватории и японского Университета Курашики Сакуйо, пианист Александр Вершинин.

В свою очередь, 9 апреля своими знаниями с юными музыкантами поделится известный российский и итальянский пианист, профессор японского Университета Мукогавы Борис Бехтерев. А на занятии 16 апреля наставником станет заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Андрей Диев.

30 апреля мастер-класс проведет пианист, композитор, лауреат международных конкурсов Сергей Дрезнин, 14 мая – заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Тропп.

На занятии, которое состоится 21 мая, участники встретятся с народным артистом России, профессором Московской консерватории, президентом Международного скрябинского общества Михаилом Воскресенским.

Заключительный мастер-класс пройдет 4 июня. Его проведет лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Петр Лаул.

Ранее в столице объявили победителей конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В 2021 году заявки на участие подали 2 900 учащихся и коллективов московских школ и колледжей искусств, в финал вышли 99 кандидатов. Победителей наградили на торжественной церемонии в онлайн-формате.