Всемирно известные музыканты проведут мастер-классы для учеников московских школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
С конца февраля по июнь 2022 года всемирно известные пианисты и композиторы проведут мастер-классы для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что первое из восьми занятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина, состоится уже в субботу, 26 февраля.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, произведения Скрябина составят большую часть программы.
"Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом", – отметила Сергунина.
Она добавила, что участие в мастер-классах, помимо учеников столичных школ искусств и колледжей, также примут лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет.
Организацией занятий при поддержке столичного правительства занимается Мемориальный музей А. Н. Скрябина. Встречи пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер.
Посмотреть, как проходят занятия, сможет любой желающий. На YouTube-канале проведут прямые трансляции мастер-классов.
Уже 26 февраля молодые музыканты встретятся с заслуженным артистом России, профессором Казанской консерватории, автором альбома "Все сонаты Скрябина" Евгением Михайловым. Следующий мастер-класс состоится 20 марта. Его проведет профессор Московской государственной консерватории и японского Университета Курашики Сакуйо, пианист Александр Вершинин.
В свою очередь, 9 апреля своими знаниями с юными музыкантами поделится известный российский и итальянский пианист, профессор японского Университета Мукогавы Борис Бехтерев. А на занятии 16 апреля наставником станет заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Андрей Диев.
30 апреля мастер-класс проведет пианист, композитор, лауреат международных конкурсов Сергей Дрезнин, 14 мая – заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Тропп.
На занятии, которое состоится 21 мая, участники встретятся с народным артистом России, профессором Московской консерватории, президентом Международного скрябинского общества Михаилом Воскресенским.
Заключительный мастер-класс пройдет 4 июня. Его проведет лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Петр Лаул.
Ранее в столице объявили победителей конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В 2021 году заявки на участие подали 2 900 учащихся и коллективов московских школ и колледжей искусств, в финал вышли 99 кандидатов. Победителей наградили на торжественной церемонии в онлайн-формате.
Солист "Ла Скала" провел мастер-класс для московских студентов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: