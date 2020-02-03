Фильм "1917" получил кинопремию BAFTA

Фото: кадр из фильма "1917" (2019), режиссер Сэм Мендес

Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом сообщает News.ru.

История двух солдат на передовой Первой мировой войны получила премии в семи из девяти категорий. Картина также была признана лучшим фильмом, лучшим британским фильмом, отмечена за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты. Сам же Мендес, который положил в основу фильма рассказ своего дедушки Альфреда Мендеса, участвовавшего в той войне, получил "Бронзовую маску" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Ранее Американский институт (AFI) кино выделил десять самых лучших фильмов за 2019 год.

В топ-10 вошли фильмы "1917" Сэма Мендеса, "Прощание" Лулу Ванг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити и "Джокер" Тодда Филлипса.

Также в рейтинг включили картины "Достать ножи" Райана Джонсона, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда. Специальной награды был удостоен южнокорейский фильм – драма "Паразиты".

В свою очередь, аналитики портала IMDb составили рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Заинтересованность зрителей в том или ином исполнителе оценивали по количеству поисковых запросов на портале. В топ-3 попали Бри Ларсон, Эрин Мориарти и Эмилия Кларк.