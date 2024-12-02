02 декабря, 15:30Культура
Фильм "Приключения Паддингтона 3" стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в выходные
Фото: кадр из фильма "Приключения Паддингтона 3"; режиссер – Дагал Уилсон; производство – Canal+; StudioCanal, Columbia Pictures
Комедия режиссера Дагала Уилсона "Приключения Паддингтона 3" возглавила кинопрокат в России и СНГ в прошедшие выходные. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал kinobusiness.com.
Фильм собрал 253,9 миллиона рублей.
Второе место заняла российская комедия режиссера Авета Оганесяна "Один день в Стамбуле". Сборы кинокартины составили 86,5 миллиона рублей. В фильме снимались Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Тарас Кузьмин, Арина Маракулина и Анастасия Белоусова.
Также в тройку лидеров вошла историческая драма "Любовь Советского Союза" с 50 миллионами рублей за выходные. Российская лента рассказывает о судьбе актрисы Галины Лактионовой. Главные роли в ней сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов и Роман Мадянов.
Ранее МВД Великобритании выдало официальный паспорт медвежонку из серии книг и фильмов "Приключения Паддингтона". Он получил паспорт для путешествия в Перу в третьей части фильма. В документе указано, что Паддингтон Браун является гражданином Великобритании, родившимся 25 июня в Перу. Год рождения медвежонка при этом не указан.
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