В Кремле отметили решение Гергиевым кадровой проблемы в Мариинском театре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дирижер Валерий Гергиев, который возглавил Большой театр, давно решил кадровую проблему в Мариинском театре, открыв Академию молодых певцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова.

Как отметил Новиков, Валерию Гергиеву удалось решить кадровую проблему в Мариинском театре в Санкт-Петербурге путем создания Академии молодых певцов, где юные таланты сначала поют в ансамбле, а потом выходят на сцену Мариинки вместе с мастерами. Затем исполнители делают сольную карьеру.

"Они поняли в Мариинском театре, что их никто не спасет, создали Академию молодых певцов, и люди приходят туда обучаться", – отметил Новиков.

В пятницу стало известно, что Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.