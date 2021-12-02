Тимур Бекмамбетов снимет фильмы по комиксам Стэна Ли

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Режиссер Тимур Бекмамбетов работает над созданием киновселенной, основанной на комиксах Стэна Ли, одного из ключевых авторов и редакторов Marvel Comics. Об этом сообщает издание Deadline.

Речь идет о комиксах "Соубонс" и "Карнавал убийц". Первый рассказывает о мальчике, который попадает внутрь комикса, где он оказывается в тюрьме для несовершеннолетних, которой управляют демоны. Второй повествует о девушке-экстрасенсе: она вместе с матерью путешествует со странствующим цирком, однако вскоре чувствует, что он станет эпицентром надвигающегося инопланетного вторжения.

"Я рад показать на экране темную сторону его (Стэна Ли. – Прим. ред.) творческого гения и воображения", – отметил сам Бекмамбетов.

Сценаристами картин выступят Кевин Колш, Деннис Уидмайер и Мэтт Гринберг. Ориентировочная дата выхода проектов пока не сообщается.

Ранее стало известно, что 16 декабря в российский прокат выйдет восьмая часть новогодней комедии "Елки". На этот раз Бекмамбетов, работавший над предыдущими частями франшизы, осуществляет только общее художественное руководство проектом.

Отличительной особенностью новой картины станет то, что все истории в фильме основаны на реальных событиях.

