Бывшая домработница Пугачевой рассказала о своих взаимоотношениях с ней

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в беседе с Москвой 24 рассказала, что Примадонна часто дарила подарки ей и ее семье.
"У меня всегда было много подарков от Аллы Борисовны. У нее было много вещей, она же не будет их годами носить, все раздавала. У меня племянницы ходили в ее вещах, я сама ходила. Отдавала и куртки, и обувь. У меня еще есть юбочки, которые она мне дарила, но я пока их не надевала", – объяснила Дороднова.
Вместе с тем женщина рассказала, что Примадонна обладает хорошим чувством юмора, с ней всегда было интересно разговаривать.
Однако сейчас, по словам Дородновой, они почти не общаются. "Она живет своей жизнью. И я, наоборот, рада, что у нее хороший муж и классные ангелочки. Не знаю, как сейчас живет Алла Борисовна, но знаю только одно: если вот, например, нужно что-то спросить, я позвоню. Я ее люблю и буду любить всегда", – подчеркнула бывшая домработница Пугачевой.
По словам Дородновой, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри "еще в животе были артистами".
"В этих детишек вообще нельзя не влюбиться, они умные, талантливые, красивые и с юмором. Как папа и мама. Я уверена, они вообще с пеленок артисты. Красивое семейство. С ними музыкой и Алла занимается сама", – заключила она.
Ранее Алла Пугачева прокомментировала слухи об их разводе с Максимом Галкиным. Примадонна сделала это необычным способом, исполнив собственную песню "Осенние листья", где изменила несколько строчек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: