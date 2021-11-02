Бывшая домработница Пугачевой рассказала о своих взаимоотношениях с ней

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в беседе с Москвой 24 рассказала, что Примадонна часто дарила подарки ей и ее семье.

"У меня всегда было много подарков от Аллы Борисовны. У нее было много вещей, она же не будет их годами носить, все раздавала. У меня племянницы ходили в ее вещах, я сама ходила. Отдавала и куртки, и обувь. У меня еще есть юбочки, которые она мне дарила, но я пока их не надевала", – объяснила Дороднова.





Людмила Дороднова бывшая домработница Аллы Пугачевой Мы были одной семьей. Когда Алла Борисовна куда-то уезжала, всегда привозила подарки. Моя племянница Лариса ей очень нравилась. Когда Лариса родила, Алла поехала куда-то в Швейцарию и привезла целый чемоданчик красивых вещичек для малыша.

Вместе с тем женщина рассказала, что Примадонна обладает хорошим чувством юмора, с ней всегда было интересно разговаривать.

Однако сейчас, по словам Дородновой, они почти не общаются. "Она живет своей жизнью. И я, наоборот, рада, что у нее хороший муж и классные ангелочки. Не знаю, как сейчас живет Алла Борисовна, но знаю только одно: если вот, например, нужно что-то спросить, я позвоню. Я ее люблю и буду любить всегда", – подчеркнула бывшая домработница Пугачевой.

По словам Дородновой, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри "еще в животе были артистами".

"В этих детишек вообще нельзя не влюбиться, они умные, талантливые, красивые и с юмором. Как папа и мама. Я уверена, они вообще с пеленок артисты. Красивое семейство. С ними музыкой и Алла занимается сама", – заключила она.

Ранее Алла Пугачева прокомментировала слухи об их разводе с Максимом Галкиным. Примадонна сделала это необычным способом, исполнив собственную песню "Осенние листья", где изменила несколько строчек.