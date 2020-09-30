Пугачева прокомментировала сообщения о разводе с Галкиным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певица Алла Пугачева необычным способом прокомментировала слухи о разводе с телеведущим Максимом Галкиным. Обращение к подписчикам она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, артистка исполнила собственную песню "Осенние листья", изменив в композиции несколько строчек.

"И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", – спела Пугачева, завершив ролик вопросом: "Понятно?".



Видео: Instagram/alla_orfey

Ранее на подобные слухи Максим Галкин уже давал комментарий . Так, шоумен выложил в социальной сети снимок с женой и подписал: "Не дождетесь".

При этом позднее пара поздравила своих детей Лизу и Гарри с семилетием. Видео также было опубликовано в Instagram.

