Неизвестное сочинение Георгия Свиридова впервые сыграют в зале "Зарядье"

В "Зарядье" впервые прозвучит неизвестное произведение композитора Георгия Свиридова. Об этом рассказали в пресс-службе столичного концертного зала.

Уникальный концерт, в программе которого заявлена оратория для солистов, хора и симфонического оркестра "Семь песен о России" на слова Александра Блока, состоится 2 октября.

Работу над ораторией Свиридов не завершил: сочинение осталось в виде набросков партитуры и рукописи клавира, где были указаны музыкальные инструменты. Замысел народного артиста СССР восстановил и подготовил для исполнения оркестром современный композитор Алексей Сюмак.

Он называет творение своего знаменитого предшественника масштабным и полным драматизма симфоническим полотном.

"Совершенно очевидным виделся масштаб задуманного Свиридовым", – приводит пресс-служба "Зарядья" слова композитора.

В концерте примут участие Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

