Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 17:54

Общество

Песни об учителях зазвучат в школах вместо звонков в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах вместо стандартных звонков будут звучать песни в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

Среди песен, которые школьники будут слушать в рамках проекта "Мелодии вместо звонков", такие треки, как:

  • "Учитель" (слова и музыка Дениса Майданова);
  • "Песня про профессии" (слова Станислава Минакова, музыка Григория Гладкова);
  • "Первый учитель" (слова и музыка Анны Петряшевой);
  • "Улыбайся" (слова Станислава Минакова, музыка Ильи Шацкого);
  • "Честное слово" (слова и музыка Наталии Осошник).

"Композиции помогут сделать атмосферу в школе теплее: знакомые мелодии создают общий эмоциональный фон, поддерживают внимание и настраивают на следующую часть учебного дня", – рассказали в ведомстве.

Проект "Мелодии вместо звонков" заработал в ноябре прошлого года. Вместо стандартных звонков школьникам включают отрывки из популярных музыкальных произведений.

Ранее Минпросвещения подготовило список патриотических песен для учеников начальных и средних классов. Композиции направлены на духовно-нравственное воспитание и могут служить ориентиром для составления учебного плана по предмету "Музыка".

Читайте также


образованиеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика