Песни об учителях зазвучат в школах вместо звонков в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах вместо стандартных звонков будут звучать песни в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

Среди песен, которые школьники будут слушать в рамках проекта "Мелодии вместо звонков", такие треки, как:



"Учитель" (слова и музыка Дениса Майданова);

"Песня про профессии" (слова Станислава Минакова, музыка Григория Гладкова);

"Первый учитель" (слова и музыка Анны Петряшевой);

"Улыбайся" (слова Станислава Минакова, музыка Ильи Шацкого);

"Честное слово" (слова и музыка Наталии Осошник).

"Композиции помогут сделать атмосферу в школе теплее: знакомые мелодии создают общий эмоциональный фон, поддерживают внимание и настраивают на следующую часть учебного дня", – рассказали в ведомстве.

Проект "Мелодии вместо звонков" заработал в ноябре прошлого года. Вместо стандартных звонков школьникам включают отрывки из популярных музыкальных произведений.

Ранее Минпросвещения подготовило список патриотических песен для учеников начальных и средних классов. Композиции направлены на духовно-нравственное воспитание и могут служить ориентиром для составления учебного плана по предмету "Музыка".

