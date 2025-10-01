01 октября, 17:54Общество
Песни об учителях зазвучат в школах вместо звонков в октябре
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В российских школах вместо стандартных звонков будут звучать песни в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.
Среди песен, которые школьники будут слушать в рамках проекта "Мелодии вместо звонков", такие треки, как:
- "Учитель" (слова и музыка Дениса Майданова);
- "Песня про профессии" (слова Станислава Минакова, музыка Григория Гладкова);
- "Первый учитель" (слова и музыка Анны Петряшевой);
- "Улыбайся" (слова Станислава Минакова, музыка Ильи Шацкого);
- "Честное слово" (слова и музыка Наталии Осошник).
"Композиции помогут сделать атмосферу в школе теплее: знакомые мелодии создают общий эмоциональный фон, поддерживают внимание и настраивают на следующую часть учебного дня", – рассказали в ведомстве.
Проект "Мелодии вместо звонков" заработал в ноябре прошлого года. Вместо стандартных звонков школьникам включают отрывки из популярных музыкальных произведений.
Ранее Минпросвещения подготовило список патриотических песен для учеников начальных и средних классов. Композиции направлены на духовно-нравственное воспитание и могут служить ориентиром для составления учебного плана по предмету "Музыка".