Фильм "Блокадный дневник" появится в Сети 27 января

Фото: кадр из фильма "Блокадный дневник", режиссер – Андрей Зайцев

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, в Сети появится фильм режиссера Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Лента является участником Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы в любом случае выйдем в небольшой кинотеатральный прокат, в широкий прокат довольно с этой картиной сложно будет выйти", – рассказал режиссер.

Также Зайцев поделился, что снять фильм он решил после прочтения "Блокадной книги" Даниила Гранина.

"После нее [книги] я понял, что про блокаду я ничего не знаю. Этого блокадного города я нигде в хрониках на видел. Я понял, что хочу описать это глазами блокадников, по их воспоминаниям. Мне хотелось это зафиксировать, чтобы осталась память о страданиях этих людей", – отметил режиссер.

Зайцев относился к созданию фильма с большой личной болью, высказался сопродюсер фильма Игорь Мишин, добавив, что зрителю будет показана первая блокадная зима 1942 года.

За основу сюжетных перипетий взяты воспоминания поэта Ольги Берггольц, а также блокадников. Отмечается, что в фильме нет вымышленных персонажей, все герои имеют реальные прототипы.

Ранее сообщалось, что 1 октября генеральным директором "Москино" стала Наталья Мокрицкая. Она рассказала, что на своем посту продолжит работу над производством трех фильмов.

"Сейчас в производстве у компании "Новые люди", во главе которой я стояла 20 лет, три картины. Одна из них называется "Первый Оскар" и рассказывает про фронтовых операторов и Битву за Москву. Мы хотим закончить эти ленты, а после будем строить дальнейшие планы", – отметила Мокрицкая.

