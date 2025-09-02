Главред американского Vogue Анна Винтур передаст свою должность редактору сайта Хлои Малль

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision

Главред американского Vogue Анна Винтур передаст свою должность редактору портала Vogue.com Хлои Малль. Соответствующая информация была опубликована на сайте издания.

"Я рада сообщить, что Хлои Малль станет следующим руководителем отдела редакционного контента нашего американского журнала, возглавив издание и курируя его цифровое освещение", – приводятся слова Винтур.

О том, что Винтур покинет пост главреда американского Vogue, стало известно в конце июня.

При этом планируется, что журналистка продолжит работать в качестве глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue. Пост главного редактора журнала она занимала 37 лет.