Звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж сыграет Токсичного мстителя

Фото: АР/Invision/Jordan Strauss
Американский актер Питер Динклейдж, известный съемками в сериале "Игра престолов", сыграет главную роль в ремейке культового фильма эпохи VHS "Токсичный мститель", сообщает "Газета.ру".
Производством перезапуска истории героя, попавшего в бак с токсичными отходами и превратившегося в монстра с невероятной силой, займется Legendary Pictures. Режиссером фильма станет постановщик черной комедии "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" 2017 года Мэйкон Блэр. Авторы оригинального "Токсичного мстителя" Ллойд Кауфман и Майкл Херц выступят в качестве продюсеров.
Оригинальный фильм вышел в 1984 году, после чего свет увидели три его продолжения. Кроме того, по мотивам картины выпускали комиксы и ставили мюзикл.
Ранее сообщалось о перезапуске легендарного спагетти-вестерна "За пригоршню долларов" режиссера Серджио Леоне, который станет сериалом. Права на картину, главную роль в которой исполнил Клинт Иствуд, приобрела продюсерская компания Mark Gordon Pictures.
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