Составлен список худших российских фильмов

Фото: кадр из фильма "Защитники", режиссер С.Андреасян
Составлен список российских фильмов, которые вышли в широкий прокат и разочаровали зрителей. Список составили на основе отзывов пользователей ресурса "Кинопоиск".
Главным разочарованием зрителей стал фильм "Защитники". Супергеройская российская лента вышла в феврале 2017 года и совершено не понравилась зрителям. При этом фильм собрал почти пять миллионов долларов.
Второй фильм – ремейк "Кавказской пленницы" – не получил не только признания зрителей, но и кассовых сборов. Картина появилась в кино в 2014 году и собрала всего 10 миллионов рублей, а на съемки ушло около 200 миллионов.
Сиквел "Самого лучшего фильма" 2009 года также провалился у аудитории. Причем фильм все же покрыл расходы на свое создание, собрав 13 миллионов рублей.
Провал потерпела и картина, продюсером которой стал Тимур Бекмамбетов – "Взломать блогеров". Фильм, повествующий о попавших в виртуальную реальность звездах интернета, собрал всего семь миллионов рублей, а на создание картины потратили 35 миллионов.
Не удалось повторить успех сериала фильму "Бригада: Наследник" 2012 года выпуска. Причина негативной реакции публики в том, что в "Наследнике" нет полюбившихся нам героев: из звезд старой "Бригады" в фильме снялись лишь Екатерина Гусева и Александр Иншаков.
"Возвращение мушкетров" также разочаровало российских зрителей. Однако картина собрала почти половину из потраченных на съемку пяти миллионов долларов.
Разочаровал и российско-американский боевик "Черная роза". Картина просто не смогла привлечь зрителей в кинотеатры, сюжет о полицейском из России в Лос-Анджелесе не заинтриговал киноманов.
Ранее был составлен рейтинг худших фильмов, снятых в США. Пятерка лент, которые были известны и вышли в прокат, чтобы потерпеть провал, была составлена британскими журналистами.
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