Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

28 ноября, 14:30

Названы пять худших фильмов в истории кино

культура кино

Фото: кадр из фильма "План 9 из открытого космоса", режиссер Эдвард Дэвис Вуд-младший

Составлен список из пяти худших фильмов планеты, в который вошли известные картины, вышедшие в широкий прокат и потерпевшие провал. Свою версию перечня представили журналисты британского издания New Musical Express.

Возглавил рейтинг худших фильм "План 9 из открытого космоса" режиссера Эдварда Вуда, признанного худшим режиссером в истории.

За ним следует фильм "Шоугерлз" Пола Верховена с Элизабет Беркли в главной роли. Картина провалилась в прокате, но стала культовой из-за своего сюжета и нелепых диалогов. Третья строчка досталась фильму "Бриолин-2", а на четвертую попал "Тролль-2", у которого никогда не было первой части.

Картина нашла свою аудиторию, позднее даже был снят фильм о ее создании. Замкнул список "Акулий торнадо" Энтони Ферранте 2013 года, передает "Газета.ру".

Журналисты составили список накануне выхода на экраны фильма "Горе-творец" о жизни молодого актера Грега Сестеро и о создании ленты "Комната" – названного одним из худших.

Ранее сообщалось, что в России появился новый самый кассовый фильм. Им стала картина "Последний богатырь" снятая при участи Disney. За месяц лента собрала 1,672 миллиарда рублей. Фильм побил рекорд "Сталинграда", который держался четыре года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать