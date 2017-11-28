Названы пять худших фильмов в истории кино

Фото: кадр из фильма "План 9 из открытого космоса", режиссер Эдвард Дэвис Вуд-младший
Составлен список из пяти худших фильмов планеты, в который вошли известные картины, вышедшие в широкий прокат и потерпевшие провал. Свою версию перечня представили журналисты британского издания New Musical Express.
Возглавил рейтинг худших фильм "План 9 из открытого космоса" режиссера Эдварда Вуда, признанного худшим режиссером в истории.
За ним следует фильм "Шоугерлз" Пола Верховена с Элизабет Беркли в главной роли. Картина провалилась в прокате, но стала культовой из-за своего сюжета и нелепых диалогов. Третья строчка досталась фильму "Бриолин-2", а на четвертую попал "Тролль-2", у которого никогда не было первой части.
Картина нашла свою аудиторию, позднее даже был снят фильм о ее создании. Замкнул список "Акулий торнадо" Энтони Ферранте 2013 года, передает "Газета.ру".
Журналисты составили список накануне выхода на экраны фильма "Горе-творец" о жизни молодого актера Грега Сестеро и о создании ленты "Комната" – названного одним из худших.
Ранее сообщалось, что в России появился новый самый кассовый фильм. Им стала картина "Последний богатырь" снятая при участи Disney. За месяц лента собрала 1,672 миллиарда рублей. Фильм побил рекорд "Сталинграда", который держался четыре года.
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