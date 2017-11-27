"Последний богатырь" стал самым кассовым российским фильмом

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"Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым отечественным фильмом. За месяц картина собрала 1,672 миллиарда рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на kinobusiness.com, за 26 ноября в России "Последний богатырь" заработал 9,5 миллиона рублей.

"При этом перед сегодняшним днем в копилке киноленты Дмитрия Дьяченко было уже 1662,6 миллиона рублей. Таким образом, "Последний богатырь" превзошел продержавшийся четыре года рекорд "Сталинграда" и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю в национальном кинопрокате (сборы с учетом стран СНГ)", – цитирует агентство сообщение портала.

На момент окончания проката "Сталинград" собрал 1,670 миллиарда рублей, а "Последний богатырь" за месяц уже заработал 1,672 миллиарда рублей.