Директор группы "Браво" назвал музыканта Лапина талантливым человеком

Фото: youtube.com/Bravogroup

Директор группы "Браво" Виталий Цветков, комментируя смерть бас-гитариста Сергея Лапина, назвал его замечательным и талантливым человеком. Об этом сообщает телеканал "360".

Цветков отметил, что Лапин был в группе бас-гитаристом в начале 90-х годов, после чего его сменил другой музыкант. В то время каждый вносил вклад в развитие коллектива.

"Замечательный талантливый человек. Работал в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он", – сказал Цветков.

Директор "Браво" также добавил, что все переживают в связи с утратой Лапина.

О смерти Лапина стало известно в ночь на 1 ноября. Он скончался на 62-м году жизни. О причинах смерти музыканта не сообщалось.

Группа "Браво" была основана 18 марта 1984 года. Ее первый концерт состоялся в этот же день в Москве, в Доме культуры "Мосэнерготехпром". Лапин вошел в коллектив группы в то время, когда его покинула Жанна Агузарова, и привнес много интересных идей насчет имиджа и стиля группы, отметили ее участники.

