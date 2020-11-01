Москвичам рассказали о съемочном процессе во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты рассказали, как в Москве снимают кино и сериалы в условиях пандемии, передает портал мэра и правительства Москвы.

Продюсер многосерийного фильма Анна Шалашина поделилась, что на съемочной площадке все члены творческой группы соблюдают эпидемиологические требования, в частности находятся в масках. Их разрешено снимать только актерам во время работы в кадре.

"Мы постоянно следим, чтобы съемочная группа соблюдала все эпидемиологические нормы: закупили огромное количество масок, перчаток, дезинфицирующих средств, ведем журнал состояния здоровья каждого сотрудника", – рассказала Шалашина, добавив, что каждый вечер перед съемками всю группу обзванивают для уточнения самочувствия.

Отмечается, что человека не допускают на площадку, если у него наблюдается недомогание.

"После выходных группа проходит тестирование на коронавирус, теперь в кинопроизводстве на это выделяется отдельная статья бюджета", – поделилась продюсер.

В гримерных также строго соблюдаются все меры безопасности. Так, гримеры работают в масках и перчатках, помещения ежедневно дезинфицируют, каждый актер имеет личный набор кисточек.

"Особое внимание уделяется костюмам, после каждого съемочного блока мы их отправляем в химчистку. У каждого артиста своя одежда, и даже дублерам нельзя ее передавать – для них покупается свой комплект. Актеры стали охотнее соглашаться пользоваться своей одеждой на съемках, если мы обращаемся к ним с этой просьбой", – подчеркнула Шалашина.

Она добавила, что процесс питания также изменился. Вместо больших общих кастрюль теперь используются индивидуальные контейнеры. Кроме этого, на площадке всячески сокращают количество людей. Актеров массовых сцен приглашают только в случае необходимости.

Директор по объектам Левон Бароян рассказал, что все участники съемочной группы раз в неделю сдают экспресс-тесты на коронавирус.

"Сегодня у одного человека первый анализ показал сомнительный результат, взяли повторный – он был положительным. Мы решили прервать съемку и отправили коллегу в больницу. Там ему сделали необходимые анализы, которые показали, что он здоров. Но всей нашей группе пришлось понервничать", – отметил Бароян.

По его словам, на съемочной площадке ежедневно дежурит врач, он регулярно измеряет всем температуру, а в случае проявления определенных симптомов принимает решение, что делать дальше.

Кроме этого, специалист отметил, что во время пандемии появились трудности с поиском локаций. Так, не все владельцы квартир готовы пускать большое количество людей.

"То же самое касается и ресторанов или кафе. Там, где нам все-таки удается договориться, мы показываем результаты тестирования всей группы, включая артистов, продюсеров, режиссера и массовки. После того как мы покидаем какой-то объект, обязательно все дезинфицируем, даже если нас об этом не просят", – признался Бароян.

Он добавил, что пандемия вынуждает снимать большое количество сцен на улице. Помогает в этом Московская кинокомиссия, которая занимается поиском подходящих мест. Она вновь действует с момента снятия ограничений на съемки.

"Сейчас за короткий период можно согласовать съемку. Без кинокомиссии работа в таком динамичном графике была бы практически невозможна. И главное, что на все локации у нас есть официальное разрешение", – заключила Шалашина.

Отмечается, что кинокомиссия была организована в 2018 году по поручению мэра столицы. За все время существования она рассмотрела более 650 заявок и помогла в съемках более 1300 эпизодов фильмов и телепроектов.

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