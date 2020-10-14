Крокодил Гена споет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке

Фото: instagram.com/bilanofficial

Герой крокодила Гены запоет голосом Димы Билана. Речь идет о новой полнометражной картине "Союзмультфильма" о Чебурашке. Об этом сообщает "News.ru".

Артист разместил видео на своей странице в Instagram, на котором он предложил подписчикам угадать, какую композицию он запишет для "Союзмультфильма".

"Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта "Союзмультфильма"? Исполнять легенду всегда радостно", – подписал ролик Билан.

Съемки фильма про Чебурашку запланированы на 2021 год. Режиссером ленты выступит Дмитрий Дьяченко.

Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев будет озвучивать Зайца в новом мультфильме "Ну, погоди!". Он уже начал работать над ролью и попробовал озвучить первые серии.

