Москвичам покажут места съемок фильма "Москва слезам не верит"

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер – Владимир Меньшов.

На портале "Узнай Москву" появился онлайн-маршрут по местам съемок фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал куратор IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, в фильме, который в 1981 году получил премию "Оскар", режиссеру предстояло показать Москву с 1950-х по 1970-е годы.

"Во время виртуальной прогулки пользователи узнают, на какие хитрости пошел режиссер Владимир Меньшов, чтобы воссоздать в картине нужную атмосферу", – рассказал Шакрыл.

В материале говорится, что виртуальный маршрут включает в себя 10 пунктов. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на любую точку, можно найти информацию о том или ином месте в городе, где проходили съемки картины.

Маршрут включает в себя станцию метро "Новослободскую", Тверскую улицу, площадь Восстания, улицу Мосфильмовскую.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился маршрут под названием "Дорога из желтого кирпича: по Москве художника Леонида Владимирского". Маршрут включает в себя 12 пунктов. Места связаны с жизнью известного художника. Они отмечены на интерактивной карте, длина маршрута составляет почти девять километров. На каждой точке на карте можно узнать подробности, историю.

Информационный портал "Узнай Москву" является совместным проектом московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

