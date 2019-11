Фото: ТАСС/PA/FA Bobo/PIXSELL

Рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении. 20 декабря в Лос-Анджелесе состоится их концерт, передает портал "Дни.ру".

Выступление под названием Return ("Возвращение") пройдет на площадке Shrine Expo Hall. Стоимость билета составит 149,5 доллара.

Группа была образована в 2001 году солистом Джерардом Уэем и барабанщиком Мэттом Пелисье. Коллектив подписал контракт с Eyeball Records и вскоре представил дебютный альбом "I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love". В 2006 году вышел альбом "The Black Parade", а вместе с ним хиты "Welcome to the Black Parade", "Famous Last Words", "I Don’t Love You".

В 2011 года коллектив покинул барабанщик Майкл Педикон, а в 2013 году на своем официальном сайте группа объявила о распаде.

Ранее сообщалось, что американская панк-рок-группа Green Day выступит 24 мая 2020 года на московском стадионе "Открытие Арена". Музыканты представили песню "Father Of All", которая войдет в новый альбом Reprise/Warner Records.